Negocjacje Ukraina-Rosja. Dociskają Zełenskiego

- Putin bezwarunkowo chciałby uznania tych terenów za swoje, na co nie zgadza się Kijów. Ukraina wyraźnie podkreśla, że Krym to nadal część jej terytorium. Ale z drugiej strony rozumiemy, że możliwości ukraińskiej armii są ograniczone i nie mamy jak obecnie wyzwolić półwyspu. Zdajemy sobie sprawę, że gdyby rozpoczęła się walka o Krym, to wojna osiągnęłaby całkiem inny poziom. Ukraina tego nie chce. Kwestia odłożenia sprawy statusu półwyspu i Donbasu jest ze strony Kijowa kompromisem, nie kapitulacją. Przecież z drugiej strony zrobiliśmy krok do przodu w negocjacjach i zadeklarowaliśmy, że Ukraina nie będzie członkiem NATO, nie będzie posiadać broni atomowej, ale w zamian chcemy gwarancji bezpieczeństwa - mówi WP ukraiński politolog.