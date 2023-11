NBP uderza w członka swojego zarządu. "Nieakceptowalne"

NBP publicznie odpowiada, Mucha reaguje

Choć były to zaledwie anonimowe doniesienia, to zareagowało Biuro Prasowe NBP. We wpisie na portalu X podkreślono, że Mucha faktycznie nie nadzoruje departamentów NBP, a Mucha występował z pismami do członków Rady Polityki Pieniężnej.