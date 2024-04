Nazizm w Oświęcimiu. Swastyka na banerze wyborczym i nie tylko

Policjanci skierowali również wniosek do sądu o ukaranie 56-latka za uszkodzenie banerów wyborczych, za co grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Z kolei za propagowanie nazizmu przez malowanie swastyki grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.