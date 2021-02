Nawoływał do "gazowania polityków PiS". Kamil K. skazany

Kamil K. to były były lider partii Nowoczesna w Przemyślu. O mężczyźnie zrobiło się głośno, kiedy na Twitterze zaczął umieszczać wpisy uderzające w polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosława Kaczyńskiego. Nawoływał w nich do "eksterminacji" i "gazowania" polityków PiS, mówił też o "fizycznym" usunięciu prezesa partii PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Mężczyzna został oskarżony o to, że od 24 stycznia 2020 r. do 9 maja 2020 r. "działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa" Jarosława Kaczyńskiego i innych nieokreślonych z imienia i nazwiska członków partii PiS, poprzez zamieszczenie postów za pośrednictwem mediów społecznościowych.