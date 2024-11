Nawet -9 stopni. Są najnowsze prognozy pogody

Na Wybrzeżu termometry pokażą od 5 do 8 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna spadnie do -1 lub -2 stopni, a przy rozpogodzeniach nawet do -3 stopni. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich, gdzie słupki rtęci mogą pokazać od -5 do -8 stopni.