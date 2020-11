Nauka zdalna. Przemysław Czarnek zapowiada datę powrotu do szkół

Nauka zdalna realizowana jest dla wszystkich uczniów od 9 listopada. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czwartek zapowiedział, że jeżeli krzywa dziennych zakażeń koronawirusem zostanie wypłaszczona, istnieje szansa na to, by jeszcze w listopadzie uczniowie stopniowo zaczęli wracać do szkół.

Nauka zdalna. Przemysław Czarnek o powrocie dzieci do szkół (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)