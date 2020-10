Nauka zdalna. Andrzej Duda chce szybkiego powrotu do "normalności"

- Obecna inauguracja odbywa się w sytuacji epidemicznej. Związane z nią utrudnienia każą raz jeszcze postawić pytanie o to, czym jest uczelnia i co stanowi istotę tego modelu przekazywania wiedzy. Odpowiedzią jest relacja mistrz-uczeń, oparta nie tyle na transferze informacji, ile raczej na osobistym kontakcie i przekazywaniu wzorców dociekliwości i solidarności pracy intelektualnej. Z tego względu uważam, że powrót do normalnego funkcjonowania polskich uczelni powinien nastąpić tak szybko, jak to tylko możliwe - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji rozpoczęcia w sobotę nowego roku akademickiego w kojarzonej z o. Tadeuszem Rydzykiem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.