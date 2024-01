"Nauczyciele znów oszukani".Błaszczak chce wywrzeć presję

Były szef MON-u stwierdził, że nauczyciele zostali po raz kolejny oszukani i wykorzystani. - Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która została wykorzystana przez koalicję 13 grudnia w kampanii wyborczej tej ubiegłorocznej, ale także wcześniej byli wykorzystywani. Nauczyciele zaufali koalicji 13 grudnia i tak zostali potraktowani. Mamy do czynienia z cynizmem, hipokryzją, oszustwem. - stwierdził Błaszczak. Podkreślił również, że postawa Prawa i Sprawiedliwości zawsze była taka, że wypełniali zobowiązania, więc: domagają się tego, by postulaty były spełniane. - Domagamy się, tego, żeby minimum 1500 zł do zasadniczego wynagrodzenia, żeby tyle wynosiła podwyżka - podkreślał były szef MON.