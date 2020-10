Nauczanie hybrydowe. Na czym polega ten rodzaj nauki?

Nauka hybrydowa. Co to dokładnie oznacza?

Tryb hybrydowej nauki może odbywać się na różne sposoby. Zależy to od decyzji dyrektora danej szkoły. Niektóre placówki przyjmują rozwiązanie, według którego uczniowie przychodzą do szkoły co drugi dzień — klasa dzielona jest na dwie grupy, które mają się ze sobą mijać. Nauczyciel prowadzi w szkole zajęcia dla części uczniów i transmituje je, by reszta klasy mogła uczestniczyć w lekcji online.