NATO: Macedonia dołączy do układu, w środę zostanie podpisany traktat

Kwatera główna NATO poinformowała, że Macedonia dołączy do układu wojskowego. W środę, w Brukseli, dojdzie do podpisania traktatu akcesyjnego, ale żeby Macedonia została pełnoprawnym członkiem NATO, umowa musi być ratyfikowana przez wszystkich członków.

NATO: Macedonia dołączy do sojuszu

W środę, w stolicy Belgii, Macedonia podpisze traktat akcesyjny, który umożliwi jej dołączenie do NATO. Dotychczas Grecja blokowała członkostwo Macedonii w NATO. Grecy rościli sobie prawa do nazwy "Macedonia", ponieważ na terytorium ich państwa jest region o takiej samej nazwie.

11 stycznia macedoński rząd przegłosował poprawkę do konstytucji, która zakłada zmianę nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Grecja wycofała wtedy swój sprzeciw wobec używania nazwy "Macedonia" przez swojego północnego sąsiada.