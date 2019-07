NATO apeluje do Rosji. Chodzi o pociski atomowe

Wprowadzając nowy system rakietowy, Rosja złamała traktat rozbrojeniowy INF. Stany Zjednoczone zapowiedziały wyjście z umowy. NATO obawia się ponownego wyścigu zbrojeń.

"Wzywam dziś Rosję do wykorzystania ostatniej szansy i utrzymania przy życiu traktatu INF" - napisał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg w artykule opublikowanym w poniedziałek we "Frankfurter Allgemeine Zeitung". W przeciwnym razie spadnie na nią cała odpowiedzialność za zerwanie umowy rozbrojeniowej, a tym samym za obniżenie stabilności na świecie - ostrzegł sekretarz generalny NATO.

Wina Rosji

"Ten system rakierowy jest ruchomy i łatwo go ukryć. W zasięgu tych rakiet znajdują się niemieckie miasta - Berlin, Frankfurt i Monachium. System redukuje czas potrzebny do ostrzeżenia (o ataku) do kilku minut i obniża próg atomowego konfliktu" - czytamy w "FAZ". Stoltenberg przypomniał, że Stany Zjednoczone od ponad sześciu lat zwracały uwagę na program rosyjskich zbrojeń. Rosja zaprzeczała, by dopiero w zeszłym roku przyznać, że system SSC-8 rzeczywiście istnieje.