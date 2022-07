Nasz CPK miał brata bliźniaka w Meksyku. Teraz prezydent kraju oskarża, że to był skok na kasę

U nas będzie inaczej?

Marcin Horała pytany przez WP o ryzyko zmiany władzy i późniejsze losy CPK komentował tak: - To jest oczywiście możliwe. Program inwestycyjny CPK to przedsięwzięcie na wiele lat, w którego trakcie odbywają się wybory. Nie mogę wykluczać, że po ewentualnej zmianie władzy budowa CPK zostanie zaprzestana. A że to nielogiczne? No cóż, politycy czasem postępują nielogicznie. (...) Przykład, chociażby Meksyku, pokazuje, że można z przyczyn politycznych anulować budowę lotniska, choćby przyniosło to miliardowe straty - powiedział w wywiadzie z 2021 roku.