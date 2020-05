NASA i SpaceX wysyłają ludzi w kosmos. Zobacz historyczny start rakiety Falcon 9 na żywo

Po wieloletniej przerwie USA wraca do walki o podbój kosmosu. Dzięki współpracy NASA i SpaceX astronauci po raz pierwszy od 9 lat wystartują ze Stanów Zjednoczonych, a nie z Kazachstanu.

USA oficjalnie wraca do walki o przestrzeń kosmiczną. Zaplanowany na środę 27 maja start rakiety Falcon 9 to przełomowe wydarzenie w historii lotów kosmicznych. NASA po raz pierwszy od zakończenia programu lotów wahadłowych wyśle astronautów w przestrzeń kosmiczną. Tym razem celem misji będzie stacja kosmiczna ISS.

NASA i SpaceX wysyłają ludzi w kosmos

Wysłanie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną to z pewnością przełom dla SpaceX. Prywatna firma należąca do Elona Muska po raz pierwszy wysyła misję załogową, jednak ich cel jest postawiony znacznie wyżej.

Start rakiety Falcon 9 na stację kosmiczną do dopiero pierwszy krok. Celem SpaceX jest wysłanie załogowych misji na Księżyc, Marsa, a także dalej.

Dla NASA jest to powrót do kosmicznego wyścigu po 9-letniej przerwie. Co prawda w minionych latach amerykańscy astronauci regularnie latali na stację kosmiczną, jednak dostawali się tam na pokładzie rosyjskich rakiet i kapsuł Sojuz, zamiast przy użyciu amerykańskich rakiet lub promów kosmicznych.

Jak zapewniała we wtorek NASA "razem ze SpaceX, wracamy z kosmicznymi lotami na amerykańską ziemię po prawie dekadzie. Jutro to nie tylko wielki dzień dla naszych zespołów - to wielki dzień dla naszego kraju".

Plan NASA i SpaceX. Załoga Falcon 9 i Crew Dragon

To, czy Falcon 9 wyruszy w środę w podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną, zależy w dużej mierze od warunków pogodowych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rakieta wystartuje o godzinie 22:33 czasu polskiego z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie.

W kapsule Crew Dragon, którą wyniesie rakieta Falcon 9, znajdzie się dwóch doświadczonych astronautów NASA, a zarazem byłych pilotów sił powietrznych USA.

Dowódcą misji będzie Douglas Hurley, dla którego będzie to już trzecia podróż na stację kosmiczną. Wcześniej brał udział w misjach STS-127 w 2009 oraz STS-135 w 2011. W kosmosie spędził łącznie 28 dni, 11 godzin i 12 minut.

Jego towarzyszem będzie również doświadczony Robert Behnken, dla którego będzie to trzecia misja kosmiczna. Wcześniej brał udział w STS-123 w 2008 roku oraz STS-130 w 2010 roku. Łącznie w przestrzeni kosmiczne Behnken spędził 29 dni, 12 godzin i 17 minut, z czego 37 godzin spędził na spacerach kosmicznych.

NASA i SpaceX z misją załogową. Transmisja ze startu Falcon 9 online

Start rakiety Falcon 9 będzie można oglądać online. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić m.in. na kanałach NASA w serwisie YouTube. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 18 czasu polskiego.

Załoga Falcon 9 wejdzie na pokład około godziny 21:30 czasu polskiego. Widzowie będą mogli towarzyszyć załodze przez cały 24-godzinny lot.