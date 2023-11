Narzędzie Webfleet do raportowania emisji CO2 z certyfikatem TÜV Rheinland pomoże firmom dokonać pomiaru i zredukować ilość dwutlenku węgla wytwarzanego przez ich floty

Webfleet realizuje misję firmy Bridgestone Mobility Solutions, która ma prowadzić świat w kierunku zrównoważonej przyszłości dzięki rozwiązaniom opartym na danych w obszarze mobilności, a także wspierać realizację The Bridgestone E8 Commitment. To globalne zobowiązanie, które jasno określa wartości, jakie firma obiecuje dostarczyć społeczeństwu, klientom oraz przyszłym pokoleniom w ośmiu kluczowych obszarach: Energia, Ekologia, Wydajność, Rozbudowa, Ekonomia, Emocje, Ułatwienie i Wzmacnianie. Stanowią one kompas do wyznaczania priorytetów strategicznych, podejmowania decyzji i działań we wszystkich obszarach działalności firmy.