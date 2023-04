Rosyjski polityk Siergiej Mironow przekazał, że przeprowadzono kontrole narzędzia artystycznego. Jak poinformował, generator nie był w stanie wiernie przedstawić hasła "rosyjska flaga". Co więcej, zwroty "Donbas to Rosja" i "Kocham Donbas" – odnoszące się do wschodniego regionu Ukrainy, który Rosja bezprawnie zajęła – stworzyły ilustracje w barwach ukraińskiej flagi.