Narodziny dziecka zgłoś przez internet. Szybko i bez wychodzenia z domu

Z usługi zgłoszenia online urodzenia dziecka korzysta coraz więcej rodziców. Nic dziwnego – to wygodne rozwiązanie pozwala załatwić niezbędne formalności z domowej kanapy.

Narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia malucha. To dokument, który przygotowuje osoba odbierająca poród. Karta trafia bezpośrednio ze szpitala do właściwego urzędu stanu cywilnego w ciągu maksymalnie trzech dni od momentu jej wystawienia. Rodzice muszą jedynie zgłosić urodzenie dziecka do urzędu.