Narodowy Program Trzeźwości. Biskupi chcą, żeby alkohol był dostępny dopiero od 21. roku życia

Narodowy Program Trzeźwości został ogłoszony przez biskupów 13 lutego. Według episkopatu Polacy piją zbyt dużo i zaczynają za wcześnie. Program ma zmniejszyć spożycie alkoholu, "skalę upijania się i akceptacji dla upijania się”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że w Polsce dramatycznie rośnie spożycie alkoholu. Rocznie na osobę przypada ok. 9-10 litrów mocnych alkoholi i 99,5 litra piwa. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinno przypadać co najmniej 1000 osób. Dziś średnia dla całej Polski to 273 osoby.