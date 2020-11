Narodowe Święto Niepodległości Polski. Apel ministra zdrowia

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Jest apel ministerstwa zdrowia

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Minister zaleca celebrację w małych grupach

To kolejny raz, gdy minister zdrowia apeluje o rozsądek w trakcie celebrowania Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. - 11 listopada w tym roku będzie świętem nietypowym, bo nie możemy go spędzić tak jak do tej pory, celebrować tego dnia jako wspólnota. Musimy ograniczyć się do małych grup, małych zgromadzeń - mówił Adam Niedzielski, którego cytuje PAP.