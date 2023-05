Narciarze znów uwielbiają Magurkę. Na fali sukcesów Justyny Kowalczyk powstały piękne trasy biegowe

Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) to czwarty co do wysokości szczyt Beskidu Małego. Z Magurki rozpościera się piękny widok na okolicę. Widać nie tylko Bielsko-Białą, ale także całą panoramę Beskidów. Kilkanaście lat temu, gdy Justyna Kowalczyk odnosiła pierwsze sukcesy w biegach narciarskich, w Wilkowicach wpadli na pomysł, by właśnie na Magurce wybudować trasy biegowe.