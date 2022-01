Narciarze ugrzęźli w korku w Białce Tatrzańskiej. Dziesięciokilometrowy zator na drodze

W południe kierowcy stali w dziesięciokilometrowym korku pod Kotelnicą. - Wygląda na to, że ludzi na Podhalu jest obecnie równie dużo, co tydzień temu na sylwestra, a być może nawet więcej. Co gorsze, wszyscy uparli się, by jechać akurat do Białki - powiedział Roman Wieczorek.