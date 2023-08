Narastająca fala legionellozy. "Kolejne dni będą decydujące"

W czterech z 9 próbek wody pobranych do badań 18 sierpnia wykryto bakterie Legionelli - przekazał rzeszowski sanepid. Co jest źródłem zakażenia? Odpowiedź na to pytanie mają przynieść kolejne dni, a wraz z nimi kolejne wyniki badań. Wiadomo już, że dwa materiały były zanieczyszczone na wysokim poziomie. To oznacza, że groźne byłoby nawet wzięcie prysznica w zakażonej wodzie.