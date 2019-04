Narada PiS odbędzie się w piątek. Jednym z tematów rekonstrukcja rządu

W piątek o godz. 12:30 odbędzie się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Głównymi tematami rozmów będą zbliżające się eurowybory oraz rekonstrukcja rządu po wyborach do PE.

- Komitet zajmie się kalendarzem wyborczym, a także innymi sprawami w tym przyszłą, ewentualną rekonstrukcją rządu po wyborach do PE - powiedział w rozmowie z PAP polityk z kierownictwa PiS. Dodał jednak, że podczas spotkania niekoniecznie muszą zapaść decyzje dotyczące ministrów, którzy odejdą z rządu oraz tego, kto ich zastąpi.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska.

W sprawie rekonstrukcji rządu z obozu PiS dochodzą sprzeczne sygnały. We wtorek rzeczniczka partii Beata Mazurek oświadczyła, że do zmian w rządzie dojdzie jeszcze przed wyborami do PE. Szef KPRM Michał Dworczyk stwierdził natomiast, że decyzja w tej sprawie dopiero zapadnie. Z kolei reczniczka rządu Joanna Kopcińska zapowiedziała, że nowych szefów resortów poznamy dopiero po eurowyborach.