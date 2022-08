Naprawdę powiedzieli to w "Wiadomościach" TVP. Podwyżki to "dobre informacje"

- Ona jest kierowana do grup - jak choćby w przypadku pomocy kredytobiorcom, a dzisiaj dotyczy czynników, które są głównym motorem wzrostu cen, czyli nośników energii i żywności. Mamy tutaj tarczą antyinflacyjną i zerową stawkę VAT na żywność, na gaz, stawkę 5 proc. na energię i 8 proc. na paliwa w stosunku do 23 proc. Nigdzie w Europie nie ma takiej obniżki. Do tego dochodzą dopłaty. Tarcza w skali roku kosztuje 30 mld zł, to, co zostało przyjęte dzisiaj, to ok. 10 mld zł. Dzisiaj oglądamy każdą złotówkę, ale jesteśmy w stanie ponieść te wydatki - zaznaczył wiceszef w resorcie finansów.