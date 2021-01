Napis na metce wywołał oburzenie wśród kobiet we Włoszech. "Ironiczna zabawa"

Zaczęło się od burmistrza miejscowości Certaldo koło Florencji. Giacomo Cucini pierwszy nagłośnił sprawę napisu na metce. Wkładając swoje spodnie do pralki zauważył napis: "Daj to swojej kobiecie". To miało niejako zastąpić instrukcję prania.

Cucini uznał ten napis za oburzający i wywołał burzę we Włoszech. "Chcę mieć nadzieję, że to próbka humoru, ale moim zdaniem to jest przekaz seksistowski i wsteczny. To kolejne wyobrażenie kobiety, która siedzi w domu i wszystko w nim robi, gotowa uprać spodnie swojemu mężczyźnie, bo on nie może ich uprać sam” - napisał burmistrz w mediach społecznościowych.