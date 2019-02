Napaść na Magdalenę Ogórek. Zbigniew Ziobro bezpardonowo skomentował słowa Donalda Tuska

- Wstydziłby się - powiedział Zbigniew Ziobro. Tak ocenił wpis Donalda Tuska dotyczący napaści na Magdalenę Ogórek przed siedzibą TVP Info. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie szczędził krytycznych słów. Jego zdaniem szef RE "pokazał oblicze cynicznego polityka".

Zbigniew Ziobro wystąpił w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info. Zapytany o to, czy służby działają w sprawie napaści na Magdalenę Ogórek przed siedzibą TVP Info, odpowiedział twierdząco. - Reakcja już jest. To są bardzo naganne zachowania - powiedział krótko. Po tym w mocnych słowach oceniał Donalda Tuska, który w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy.