Napadł na sklep w Poznaniu. Zadał ekspedientce 50 ciosów kamieniem

Patryk K. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 27-latek napadł na ekspedientkę sklepu w Poznaniu. Uderzył kobietę kamieniem w tył głowy. Nie przestał jej okładać, nawet gdy upadła na podłogę.

Prokuratura postawiła 27-letniemu Patrykowi K. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to kara dożywotniego więzienia. W środę prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny - informuje Polsat News.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek po południu. 27-latek podjechał rowerem przed sklep "U Zosi" przy ul. Franciszka Jaśkowiaka na poznańskim osiedlu Morasko . Poczekał, aż wyjdą z placówki wszyscy klienci. Wtedy wszedł do środka i poprosił sprzedawczynię o podanie towaru. Kobieta się odwróciła i wtedy Patryk K. uderzył ją w tył głowy kamieniem. Zadał 58-letniej kobiecie około 50 ciosów.

Potem próbował otworzyć nożem kasę. Nie udało mu się to, więc wsiadł na rower i uciekł. Wtedy do sklepu wszedł klient, który wezwał pomoc i ruszył w pościg za mężczyzną. Złapał 27-latka we wsi Suchy Las, cztery kilometry od sklepu.