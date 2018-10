Napadali na listonoszy i fotografowali się z pieniędzmi. Zadziwiający list gończy

Bandyci, którzy napadali na placówki pocztowe na Słowacji, sami dostarczyli policji mocnych dowodów na swoją działalność. Fotografowali się z pieniędzmi, a nawet wysyłali fotki znajomym z serwisów społecznościowych.

Powstał zadziwiający list gończy. - To są prawdziwe zdjęcia - podkreślają słowaccy policjanci, publikując galerię bandytów napadających na placówki pocztowe. - Jednego już mamy, pomóżcie schwytać nam dwóch pozostałych - dodają.

28-letni Sławko, 24-letni Kristian i 42-letni Goran z Macedonii to gang, z którego śmieje się cała Słowacja. Po napadzie na pocztę we wsi Voderady, policja schwytała Sławka. Kiedy sprawdzono jego telefon, okazało się, że na licznych zdjęciach i szczegółowo zapisano w nim działalność bandytów. Mieli słabość do fotografowania się ze zdobytymi pieniędzmi. Wysysłali fotki znajomym z mediów społecznościowych.