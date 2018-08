Napad na bank w Śremie. Trwa obława

Napad na bank w Śremie. Sprawca zmusił kasjerkę do wypłacenia 30 tys. zł w gotówce. Trwa obława, a policja publikuje zdjęcia mężczyzny i jego rysopis.

Do napadu doszło we wtorek po południu. Z oddziału banku spółdzielczego przy ul. Moniuszki zginęło 30 tys. zł. Napastnik zagroził kasjerce przedmiotem przypominającym broń i zmusił ją do wypłacenia gotówki. Jak relacjonowała policji pokrzywdzona, sprawca schował pieniądze do reklamówki i oddalił się w kierunku ul. Kilińskiego.