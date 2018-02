Namawiała do inwestowania w sztukę. Klienci nie zobaczyli już pieniędzy

Podczas przeszukania galerii sztuki ABW znalazła 5 mln zł, sztabki złota i srebrne monety. Właścicielka galerii obiecywała zysk nawet 18 proc. w skali roku. Klienci kupowali rzeźby, a po roku mieli je odsprzedać tej samej galerii.

Sprawa dotyczy mającej swoje oddziały w Polsce, Hiszpanii i USA Galleri New Form. Właścicielką jest mieszkająca w Szwecji Polka. Tam też mieści się siedziba firmy. W Polsce swoje oddziały miała w Gdyni, Warszawie i Białymstoku. Do wszystkich tych miejsc weszli funkcjonariusze ABW i KAS.

Mechanizm był bardzo prosty. Klienci mieli kupować w galerii dzieła sztuki z opcja późniejszego odkupienia. Miało do tego dochodzić po pół roku lub roku od transakcji, a zyski wahać się od 15 do 18 proc. w skali roku. Mimo że Komisji Nadzoru Finansowego wpisała Galleri New Form na listę ostrzeżeń to nie odstraszyło klientów.