"Nakręcano spiralę nienawiści". Wojciech Kałuża o współpracy z PiS

Wojciech Kałuża porzucił Nowoczesną dla PiS i dzięki temu został wicemarszałkiem województwa śląskiego. Dziś radny jest symbolem "korupcji politycznej". O "hejcie", jaki się na niego wylał, opowiada w rozmowie z wPolityce.pl.

- Dziennikarze "Faktu" i "Polityki" dzwonili do mnie i przesyłali pytania e-mailem. Pytali mnie, czy po hejcie, jaki mnie spotkał, nie rozważałem wyprowadzki z mojego rodzinnego miasta, z Żor. (…) Z pewnością jest to temat związany z wynikami wyborów do Senatu RP. Chodzi o nastraszenie senatorów, którzy będą chcieli w Senacie współpracować z PiS. Chcą wytworzyć atmosferę strachu i pokazać, jakie złe rzeczy mnie spotkały. Przekonać, że będę prześladowany do trzech pokoleń. Ale to nieprawda. Trzeba mieć odwagę i nosić wysoko głowę – przekonuje Wojciech Kałuża (kiedyś w Nowoczesnej, dziś w PiS).