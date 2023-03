Nakaz aresztowania Putina. Prof. Piotr Hofmański: to dopiero początek

"Przypuszczam, że to jest początek większej całości"

Prof. Hofmański zaznaczył w rozmowie, że same nakazy aresztowania są tajne. - Ujawniono sam fakt ich istnienia i informacje o tym, kogo one dotyczą. Przypuszczam, że to jest początek większej całości. (...) Nie wykluczam, że te sprawy mogą ulec poszerzeniu w stosunku do osób już oskarżonych, jak i tych co do których wnioski będą napływały - dodał prof. Hofmański.