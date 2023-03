Nakaz aresztowania Putina. Rosyjska Duma Państwowa odleciała

Rosyjska Duma Państwowa reaguje na nakaz aresztowania Putina

- Teraz wyszło na jaw, że Unia Europejska zapłaciła europejskiemu sądowi, który podjął decyzję (dotyczącą aresztowania rosyjskiego dyktatora - przyp. red.) To jest korupcja, to jest bezpośrednie przekupywanie sędziów. Ta kwestia wymaga uporządkowania. Trzeba przenieść tych, którzy podejmują takie decyzje, z Brukseli do Lefortowa - powiedział szef Dumy Państwowej, cytowany przez portal vedomosti.ru.