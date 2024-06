Prawdziwe oberwanie chmury. Wiadomo, gdzie będą najgorsze nawałnice

Temperatura maksymalna oscylować będzie między 19 st. C a 23 st. C, na Podlasiu lokalnie 25 st. C; chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich: 15 st. C - 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni, na południowym wschodzie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.