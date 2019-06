Największe w Europie targi poświęcone pomocy humanitarnej w Warszawie. Patronat prezydenta

W Warszawie odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń dla pomocy humanitarnej. Targi Humanitarian Expo to okazja do wielu spotkań i rozmów o koncepcji niesienia pomocy humanitarnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Warsaw Humanitarian Expo to największe targi w Europie poświęcone pomocy humanitarnej oraz rozwojowej i związanemu z tym biznesowi. To również jedno z najważniejszych wydarzeń w branży. Targi to okazja dla wielu spotkań i rozmów o koncepcji niesienia pomocy humanitarnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.