Rekonstrukcja rządu. Kim jest Michał Woś – nowy minister do spraw pomocy humanitarnej

Rekonstrukcja rządu dobiegła końca. Michał Woś został nowym ministrem do spraw pomocy humanitarnej. Na tym stanowisku zastąpił Beatę Kempe, która w majowych wyborach do europarlamentu została wybrana na europosła.

Rekonstrukcja rządu. Kim jest Michał Woś?

Michał Woś – twórca rejestru pedofilów

W latach 2017-2018 był wiceministrem sprawiedliwości. Stanowisko to stracił w marcu 2018 roku, kiedy to została ograniczona liczna wiceministrów. Po złożeniu dymisji został pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości. Tę funkcję pełnił aż do objęcia stanowiska ministra do spraw pomocy humanitarnej.