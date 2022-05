"Najwidoczniej uznał, że obecność w siedzibie PiS wystarczyła". Glapiński wielkim nieobecnym w Sejmie

- Kandydaturę pana Adama Glapińskiego oceniamy negatywnie. Nie wypełnia on swoich konstytucyjnych obowiązków. Doprowadził do tego, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat złoty osłabił się o 10 proc. wobec euro, a inflacja wzrosła do ponad 12 proc. Ta inflacja jest skutkiem błędnych decyzji, ale także arogancji i zadufania prezesa NBP, który ignorował ostrzeżenia ekonomistów, a realizował interesy partii rządzącej - powiedział Dariusz Rosati z Koalicji Obywatelskiej.