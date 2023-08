Najpierw Arabia Saudyjska, teraz Emiraty. Będą rozmowy Zełenskiego z Putinem?

- Prowadzą własną politykę, ale nie mają mocy sprawczej. Mogą proponować takie rozmowy, ale robią to głównie w swoim interesie. Nie są w stanie cokolwiek zaoferować, by zmienić oś konfliktu Ukraina-Rosja. Deklaracja prezydenta Muhammada ibn Zajida Al Nahajjana wygląda na pozycjonowanie się Emiratów w świecie arabskim. Być może jest to również próba legitymizowania w oczach Zachodu, który wielokrotnie krytykował Emiraty za pomaganie Rosji w ominięciu sankcji – ocenia Jarosław Kociszewski.