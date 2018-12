Dzisiaj Boże Narodzenie. Święta to wyjątkowy czas który spędzamy w gronie rodziny i naszych bliskich. Obok Wigilii, choinki, opłatka, kolędy są jedną z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych. W tym tekście znajdziesz najpiękniejsze polskie kolędy na Święta Bożego Narodzenia 2018 r.

Najpiękniejsze polskie kolędy. Święta Bożego Narodzenia 2018

Najpiękniejsze polskie kolędy:

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego

W nędznej szopie urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano?

Cóż jest, czem był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami,