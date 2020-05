Najnowszy sondaż. Kto wygra wybory prezydenckie 2020? Zwycięzcę wyłoniłaby dopiero druga tura

Wybory 2020. Andrzej Duda wciąż jest faworytem - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu. Kandydat PiS może liczyć na 43,2 proc. głosów. Badanie powinno dać mu jednak do myślenia.

W porównaniu z poprzednim sondażem pracowni dla portalu uzyskał lepszy wynik. Teraz zaliczył spadek 6,5 pkt proc. To jedna zła wiadomość dla Dudy, ale nie jedyna. Jego nowy rywal z największej partii opozycyjnej uzyskał 15 proc. głosów. Choć do kandydata PiS sporo mu brakuje, to jego wynik jest wyższy niż ten, który zyskała poprzednio Małgorzata Kidawa-Błońska (6,7 proc.).