Najnowszy sondaż dla WP. Sprawdziliśmy dwa warianty dla PiS

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę 18 kwietnia, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy - wynika z najnowszego sondażu United Survey dla WP.

Chęć oddania głosu na rządzące ugrupowania zadeklarowało 32,2 proc. ankietowanych. To o 1 pkt proc. mniej niż w badaniu sprzed miesiąca, kiedy na PiS i koalicjantów z Porozumienia i Solidarnej Polski chciało głosować 33,2 proc. respondentów.

Zobacz też: Paweł Kukiz wbił szpilę Zbigniewowi Ziobrze i Antoniemu Macierewiczowi

Najnowszy sondaż dla WP. PiS walczy bez koalicjantów

Zapytaliśmy także respondentów o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby lista partii na karcie wyborczej do Sejmu była inna, a Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry startowałyby osobno.

Gdyby obecni koalicjanci partii Jarosława Kaczyńskiego walczyli w wyborach pod własnymi szyldami, to Solidarna Polska mogłaby liczyć na 2,1 proc., a Porozumienie na 1,4 proc. głosów. Oznacza to, że ich przedstawiciele nie zasiadaliby w Sejmie.

Również w tym wariancie niezdecydowanych było ok. 14 proc. uczestników badania.

Najnowszy sondaż dla WP. Jaka frekwencja w wyborach?

Z sondażu United Survey dla WP wynika też, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę 18 kwietnia, to wzięłoby w nich udział 52 proc. ankietowanych (to o ponad 5 pkt proc. więcej niż w badaniu sprzed miesiąca). Przy czym odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 33,9 proc. respondentów, a "raczej tak" 18,1 proc.