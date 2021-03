Wybór RPO. Bartłomiej Wróblewski przepadnie? "Gowiniści" zaproponują swojego kandydata

Pat w sprawie RPO. PiS-owi brakuje głosów

Wszystko wskazuje na to, że zaproponowany przez PiS poseł Bartłomiej Wróblewski - którego w Sejmie poprą koalicjanci partii Jarosława Kaczyńskiego, czyli Porozumienie Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - nie uzyska poparcia w Senacie.

Sami politycy PiS szacują, że Wróblewski - jako kandydat na RPO - zdobędzie poparcie 48, maksymalnie 49 senatorów . A to za mało, żeby móc ubiegać się o stanowisko, które zajmował dotąd Adam Bodnar.

Przedstawicielom PiS jak dotąd nie udało się pozyskać głosów poparcia wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, a tym bardziej Lewicy. Za Wróblewskim być może zagłosuje senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki, choć i to jest niepewne (Libicki ostatecznie może zrezygnować z udziału w głosowaniu).

Co na to PiS? - Poczekajmy. Trudno mi się odnosić do decyzji, które nie zostały jeszcze podjęte - mówi Wirtualnej Polsce wicerzecznik formacji rządzącej Radosław Fogiel.