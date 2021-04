Jarosław Gowin maluje obraz centroprawicy. Bez PiS-u

- Już wkrótce efekt naszej wspólnej pracy programowej ujrzy światło dzienne. Dzisiejsza konwencja to dopiero pierwszy krok, czekajcie na następne - mówił wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Zapowiedź ta brzmi enigmatycznie. Czyżby oznaczała drogę ku współpracy z partiami opozycyjnymi, jak PSL, partia Kukiza czy Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni? Wiele na to wskazuje.

- Porozumienie to partia zgody narodowej, partia przekraczania granic między rządem a opozycją. Jeśli jest nas więcej - zapraszam do współpracy - zachęcał polityk na konwencji (relację można przeczytać TUTAJ ).

- Gowin nie chce zamykać sobie furtek, to widać - komentuje na gorąco po konwencji Porozumienia jeden z polityków PiS. - Wie, że z nami nie ma szans na start, więc próbuje z innymi. My sobie bez Gowina poradzimy, czy on bez nas - wątpię. Ale powodzenia, każdy ma prawo obrać własną drogę. Byleby nie stać w przeciągu - dopowiada nasz rozmówca.