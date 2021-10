Najnowsze dane dotyczące koronawirusa. Znów blisko 2 tys. zakażeń

- Jeżeli nie chcemy umierać z powodu COVID-19 i nie chcemy mieć ciężkich powikłań, to po prostu powinniśmy się zaszczepić, bo dane z polskich szpitali wskazują na to, że mniej więcej relacja osób niezaszczepionych do zaszczepionych to jest 10 do 1. To oznacza, że na 10 osób ciężko chorych jedna jest zaszczepiona, a dziewięć niezaszczepionych - tłumaczył ekspert. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog i doradca Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, był gościem programu "Newsroom" WP.