Najmocniejszy wątek taśm ministra Ardanowskiego. Cała agencja obsadzona ludźmi PiS. Zarabiają dużo, a niewiele robią

Posady w ARiMR dostali z rekomendacji PiS, zarabiają bardzo dobrze, a i tak podczas kampanii wyborczej rolnicy skarżą się premierowi i prezesowi Kaczyńskiemu na skandaliczną pracę agencji. Taśma z narady ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego pokazuje kulisy walki PiS o głosy rolników i mieszkańców wsi.

- Mam dość uwag od premiera i kierownictwa partii. Podczas kampanii wyborczej rolnicy lamentują, że agencja pracuje opieszale - grzmiał Ardanowski. - Jeśli ktoś sobie nie radzi, to go żaden miejscowy poseł, ani wojewoda nie uratuje. Żarty się skończyły - zagroził.

Taśmy Ardanowskiego. "Wszyscy jesteście z rekomendacji PiS"

Taśmy Ardanowskiego. Ujawnił je rolnik, kandydat na posła

Nie zostało rozpatrzonych 400 wniosków w sprawie rolniczego handlu detalicznego. Tymczasem był to pomysł PiS na dodatkowy dochód dla rolników. Mieli oni bezpośrednio sprzedawać swoje produkty konsumentom, co wymaga rejestracji. Przypomnijmy, że sprawa dopłat do hektara i innych dotacji z unijnych programów to główny punkt kampanii PiS prowadzonej na wsi.