Najlepsza metoda zabezpieczenia się przed kleszczami

Kleszcze to małe pajęczaki, które budzą postrach ze względu na przenoszone choroby. Podobnie jak komary żywią się krwią, lecz potrzebują jej o wiele więcej. Niezauważone potrafią być przytwierdzone do ciała nawet do 15 dni. Co warto o nich wiedzieć? Jak zabezpieczyć się przed kleszczami?

Podziel się

(materiały partnera)

W jaki sposób działają kleszcze?

Kleszcze posiadają aparat żądlący, aby wcinać się w skórę oraz zasypać krew. Dzięki swojej budowie przytwierdzają się bardzo solidnie, a przypadkowe drapanie i pocieranie nie robi im krzywdy. Potrafią wędrować po ciele, pod ubraniem, by wybrać miękkie i ciepłe miejsce, na przykład w okolicach pach lub genitaliów. Dzięki temu, że ślina kleszcza zawiera środek znieczulający, jego ukłucie i sama obecność często nie jest zauważalna. Gdzie można znaleźć kleszcze? Występują one w całej Europie, najczęściej możemy je spotkać w lasach, parkach oraz ogrodach. Szczególną uwagę trzeba zachować w miejscach, gdzie trawy sięgają powyżej kostek. Jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczami podczas zbierania grzybów, jazdy rowerem przez park, łowienia ryb czy nawet zwykłego spaceru.

Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

Badania pokazują, że od 10 do 40% może przenosić choroby. Najbardziej znana choroba, która budzi postrach to borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza przenoszona przez kleszcza pospolitego obejmuje układ nerwowy, stawy oraz serce. W pierwszych dniach przypomina objawy grypy, następnie bakterie roznoszą się po całym organizmie. Charakterystycznym objawem zarażenia jest rumień wędrujący, który pojawia się od kilku dni do 3 tygodni po ukąszeniu. Osoby chore na boleriozę skarżą się na zapalenia stawów, porażenia nerwów, zaburzenia rytmu serca czy problemy skórne. Jednak kleszcze potrafią przenosić dużo więcej jednostek chorobowych i patogenów, dlatego tak ważne jest zapobieganie ukąszenia.