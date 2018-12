Najgorsza pogoda dla kierowców. Ostrzeżenia dla ośmiu województw

Najpierw prószył śnieg, teraz pada marznący deszcz. To najgorsza pogoda dla kierowców. Jest piekielnie ślisko, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla ośmiu województw.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 1 do 3 st. C na północnym wschodzie do 8-9 st. C na południowym zachodzie Polski.

Jaka pogoda będzie w święta?

We wszystkie świąteczne dni, na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpi niższa temperatura, która w ciągu dnia wyniesie do -1°C do 2°C, a w nocy podczas niewielkich przejaśnień miejscami spadnie do -5°C, przez co mieszkańcy tych rejonów Polski częściej będą mogli się cieszyć opadami śniegu.