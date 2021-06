Najgorętsze jezioro w Polsce. Po fali upałów woda ciepła jak zupa

IMGW. Temperatura wody w jeziorach. Gdzie jechać na plażowanie

Z danych IMGW wynika, że temperatura wody w Wielkich Jeziorach Mazurskich (Śniardwy, Mamry, Mikołajskie) osiągnęła już komfortowe do kąpieli 23 st. C. Z kolei nad Bałtykiem najcieplejsza woda jest w Międzyzdrojach (22 st. C). Na plażach we Władysławowie i Ustce temperatura wody wynosi 20 st. C. Najchłodniej jest na Helu (19 st. C).