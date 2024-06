Najdroższy parking w Polsce? Ten cennik to pomysł mieszkańców

Darmowy parking tylko dla mieszkańców. Reszta słono zapłaci

- To, co przelało czarę goryczy, to fakt, że samochody były zostawiane tu na miesiąc, dwa. W samochodach odbywały się imprezy alkoholowe, były palone papierosy, dochodziło do załatwiania potrzeb fizjologicznych, gdzie auto służyło jako parawan. To wzbudziło sprzeciw wspólnoty i zdecydowaliśmy się podjąć uchwalę o zakazie parkowania - mówił na antenie Polsat News przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej Rafał Szarałata.