Najdroższe miasta świata. Pierwszy raz w czołówce Tel Awiw

"Global Cost of Living Index", czyli "globalny indeks kosztów życia", przeprowadzany regularnie przez brytyjski ośrodek badawczy "The Economist Intelligence Unit" ocenia 173 miasta na podstawie cen towarów i usług. Koszyk zawiera ponad 200 produktów. Na podstawie kosztów tego koszyka wskazuje się najtańsze i najdroższe miejsca na świecie. Ceny porównywane są do nowojorskich.