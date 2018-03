Najbardziej elitarnej jednostce polskiej armii brakuje maszyn. GROM musi wynajmować samoloty

Antoni Macierewicz, jako minister obrony narodowej, dużo mówił o modernizacji i inwestowaniu w polską armię. GROM nie wyszedł jednak na tym dobrze. Okazuje się bowiem, że musi wypożyczać maszyny. - To wstyd, że nie ma na czym latać - ocenił gen. Roman Polko.

GROM musi wynajmować samoloty - donosi "Fakt". Sprawa nie wydaje się błaha, bo dotyczy najbardziej elitarnej jednostki polskiej armii. Jej żołnierze uczestniczyli w wojnie w Iraku i Afganistanie. Jednak teraz, by mogli poćwiczyć skakanie ze spadochronem, trzeba wynajmować samoloty na rynku.

Skąd te informacje? To, że GROM planuje wypożyczenie dwóch maszyn, wynika z ogłoszenia opublikowanego 23 lutego. Samoloty mają być udostępnione wraz z załogą - do "wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego".

Jak dodaje tabloid, zamówienie jest otwarte. Nie ma w nim informacji o ograniczeniach co do państwa, z którego mogą pochodzić wykonawcy misji. Eksperci zwracają przy tym uwagę, że sprawa dotyczy najbardziej tajnej jednostki w polskiej armii i ćwiczeń specjalnych. Takie zadania powinny więc być wykonywane we współpracy z pilotami wojskowymi.